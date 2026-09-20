Политтехнолог Баширов: самое главное в ДЭГ – это удобство

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Главным преимуществом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является возможность проголосовать без привязки к месту нахождения, сказал политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов на пресс-конференции в Едином информационном центре в Казани.

«Самое главное в ДЭГ – это удобство. Это удобно человеку: не надо отрываться от планов, можно проголосовать из любой точки мира со смартфона. Когда меня спрашивают журналисты про электронное голосование, я всегда говорю: самое главное – это удобство», – сказал Баширов.

По его словам, ДЭГ позволяет гражданам участвовать в выборах, находясь в командировке или за пределами страны. В качестве примера он привел своего знакомого, который проголосовал дистанционно со смартфона, находясь за рубежом.

Баширов также отметил, что электронное голосование предполагает возможность проверить корректность учета голоса. По его словам, избиратель может через предусмотренную процедуру убедиться, что его голос был учтен в соответствии с его выбором.

«Любой гражданин может в любой момент через определенную процедуру посмотреть, чтобы его голос был учтен именно так, как он проголосовал», – заявил политтехнолог.

Он сравнил защищенность системы ДЭГ с банковскими операциями в интернете.

«Это точно такая же защищенная форма действий в интернете. Такая же, как банковские расчеты: когда мы платим со смартфона или заходим на сайт банка – вот так же эта система защищена», – сказал Баширов.

Впервые ДЭГ было применено на основных выборах в Госдуму в 2021 году, тогда оно проходило в семи российских регионах. В 2026 году ДЭГ проходит в 33 регионах, в том числе в 32 – на федеральной платформе и в Москве – на собственной. Это рекордное количество участников за все время организации онлайн-голосования в РФ.