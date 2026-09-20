Депутаты Госсовета РТ проголосовали на выборах Госдумы в Казани

Члены Государственного Совета Татарстана проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Ринат Гайзатуллин отдал голос на участке №366, расположенном на площадке казанского лицея №110.

«Сделал свой выбор», – написал депутат на своей странице в социальных сетях.

Парламентарий Олег Николаев принял участие в голосовании вместе с супругой.

«На выборах мы определяем, кому доверить представлять наши интересы в парламенте – выбираем депутатов и политические партии. Для меня участие в выборах – это возможность выразить свою гражданскую позицию и выполнить свой гражданский долг», – подчеркнул депутат.

Депутат Государственного Совета Евгений Султанов также проголосовал на участке, который находится в казанской школе №82 с углубленным изучением отдельных предметов им. Р.Г. Хасановой.

«Исполнил свой гражданский долг. Голосование – это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на будущее нашей страны, субъекта и города. Я сделал свой выбор осознанно. Призываю всех, кто еще не был на участке, найти время и прийти. Будущее зависит от нас», – отметил Евгений Султанов.

Участие в голосовании принял и парламентарий Эмиль Губайдуллин. На избирательный участок, расположенный на площадке 38-й школы Ново-Савиновского района Казани, он пришел со всей семьей.

«Уже около 30 лет хожу голосовать в одну и ту же школу. Сначала – с родителями, потом сам, а теперь уже вместе со своими детьми. Для меня важно, чтобы они с детства понимали: быть частью жизни страны – это не что-то абстрактное. Это, в том числе, возможность прийти и выразить свою позицию», – рассказал Эмиль Губайдуллин.