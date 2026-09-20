«Вдохнули новую жизнь»: в Казани освятили храм Ксении Петербургской

Освящение храма Ксении Петербургской в Казани

Фото: © пресс-служба Казанской епархии

Сегодня в Казани освятили храм Ксении Петербургской. Чин великого освящения совершил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Ксениевский храм находится в частном секторе Авиастроительного района города, на улице Читинская. Он –единственный в поселках Северный и Караваево, и для многих местных жителей удобен своим расположением.

Настоятель храма – иерей Александр Ермолин, он является руководителем Миссионерского отдела Казанской Епархии. Свою просветительскую работу священник ведет также с помощью совместного проекта с «Татар-инфомом» «Кофе с батюшкой». Еще один храм, освященный в честь Смоленской иконы Божией Матери, находится в деревне Соловцово Высокгорского района.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Построена эта церковь была около десяти лет назад, но только сейчас была освящена. Встретить это радостное событие собрались около сотни верующих.

«Не один год стоит этот святой храм во имя блаженной Ксении Петербургской. И вот мы дожили до дня его великого освящения. С этим радостным событием я всех вас сердечно поздравляю! Особые слова благодарности хотел бы сказать Вам, отец Александр. Вы вдохнули в этот приход новую жизнь. Во многом благодаря Вашим трудам здесь сложилась живая деятельная община. Вы совершаете большую пастырскую работу в этом святом храме и при этом не забываете окормлять свой второй храм – сельский, в честь Смоленской иконы Божией Матери», – сказал митрополит Кирилл после освящения храма.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Правящий архиерей пожелал настоятелю храма доброго здоровья и неиссякаемой энергии.

«Эта бодрость духа присутствует в вашем сердце, и именно ей вы вдохновляете людей, которые живут и трудятся рядом с вами. Нам всем хочется, чтобы у нас были красивые храмы, чтобы в этих храмах молились люди, чтобы воскресный день для каждого верующего человека был днем пребывания в доме Божием. Очень важно быть в храме в воскресенье, накануне исповедоваться, а в сам день Господень – причащаться Святых Христовых Таин. Причащаясь Тела и Крови Христовых, мы получаем великую благодать, и в этом благодатном состоянии нужно постараться провести не только воскресный день, но и всю грядущую неделю», – рассказал он.

Если мы будем регулярно ходить в храм и с благоговением причащаться, то наша жизнь изменится к лучшему, добавил владыка.

«Возможно, вокруг нас не произойдет серьезных перемен – на многие внешние обстоятельства мы не в силах повлиять. Но совершенно точно произойдут изменения внутри нас, в нашем сердце, в нашем восприятии этого мира. Идут по городу два человека и видят, что солнце скрылось за тучами. Один скажет: “Плохо – солнца нет”. А другой скажет: “Хорошо, что дождя нет”. Обстоятельства одни и те же, но взгляды на жизнь разные. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами ценили все то, что Господь дает нам каждый день. Чтобы мы благодарили Бога и жили благодатью Божией не только в течение тех двух часов, которые мы проводим в храме на богослужении, но и в другие часы и дни жизни», – отметил владыка.

Митрополит пожелал отцу Александру, чтобы его храм всегда был наполнен молитвой.

«Вы сами очень часто служите, так и должно быть. Служение у престола – главное в жизни священника. Я очень рад, что сегодня мы будем молиться вместе с вами за первой Божественной литургией в этом освященном храме святой блаженной Ксении Петербургской», – заключил архипастырь.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

В честь знакового события митрополит Кирилл передал приходу одно из Страстных Евангелий, которые Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привез во время последнего визита в Казань. От себя владыка подарил храму старинную Владимирскую икону Божией Матери.

Затем владыка вручил епархиальные награды тем, кто потрудился на благо прихода.

Затем в храме состоялась первая после освящения Божественная литургия.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Дорогой владыка, мы от всего нашего прихода от всей души благодарим вас за это величайшее событие. Наверное, нам еще нужно его осмыслить, пережить в своих сердцах эти прекрасные впечатления, но мы еще и еще раз благодарим вас, за то величайшее событие, которое сегодня совершилось. Спаси Господи», – обратился после окончания службы отец Александр к митрополиту.

После Богослужения во дворе церкви состоялся концерт – казачьи песни исполнил ансамбль «Околица». Всех присутствующих угостили пловом и выпечкой от Раифском трапезной.