Баширов: «Международные наблюдатели работают в крупных и малых городах РТ»

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О работе международных наблюдателей в Татарстане говорил в Едином информационном центре профессор Высшей школы экономики Марат Баширов. Также в ходе пресс-конференции эксперт уделил внимание дистанционному электронному голосованию и попыткам внешнего давления на избирательный процесс.

По словам Марата Баширова, наблюдатели, в том числе международные, обеспечивают легитимность выборов.

«Наблюдатели посещают избирательные участки, смотрят, как все организовано, потом будут смотреть за подсчетом голосов. По итогам они предоставляют отчеты своим парламентам и исполнительным органам власти», – сказал эксперт.

В Республике Татарстан, по словам Марата Баширова, международные наблюдатели работают как в крупных городах, так и в отдаленных районах.

Также Марат Баширов подчеркнул, что с российской стороны легитимность в первую очередь обеспечивается явкой.

«Явка покажет, что большинство населения считает эту форму управления хорошей и принимает в ней участие. На вчерашний день, без учета дистанционного электронного голосования, проголосовало больше 50% избирателей», – заявил он.

Особое внимание эксперт уделил работе избирательных участков во время беспилотной и ракетной опасности. Марат Баширов отметил, что на ход голосования это не влияет. «Попытка сорвать и запугать не удалась. Нашим врагам не стоит рассчитывать, что мы запаникуем», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о дистанционном электронном голосовании, эксперт пояснил, что это защищенная форма действий в интернете, аналогичная банковским расчетам.

Он также выразил уверенность, что через несколько лет эта система станет доминирующей. «Лишь 20% избирателей предпочтут пойти на избирательный участок. Остальные сделают это в интернете, так удобнее, можно проголосовать из любой точки», – отметил профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.