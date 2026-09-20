Ветеран СВО: «Ждем от депутатов, за которых голосуем, нужных решений для народа»

Скриншот трансляции ТНВ

От депутатов, которых выбирают на текущих выборах, люди ждут верные и нужные решения. Об этом в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» сказал ветеран СВО, участник кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана» Антон Куклин.

Антон участвовал в боевых действиях с 2022 года. Сегодня он демобилизован по ранению. Ветеран рассказывает, что восстановиться и вернуться в мирную жизнь ему помогли семья, медики и соцработники.

«Врачи казанского госпиталя помогли встать на ноги. Также фонд «Защитники Отечества» направлял меня на различные реабилитационные мероприятия. При поддержке фонда я получил денежные средства по госпрограмме и открыл свою столярную мастерскую», – рассказал боец.

Ветеран СВО вместе с семьей пришли на выборы депутатов Госдумы еще в первый день, 18-го сентября. Он уверен, что каждый гражданин должен голосовать.

«Это личное дело каждого, но нужно смотреть в будущее. Мы выбираем тех, кто принимает законы. Что ждем от депутатов, за которых мы голосуем? Правильные и нужные решения для народа», – заключил Антон Куклин.