Финалист «Батырлар» на марафоне ТНВ рассказал о главных ценностях своей семьи

Скриншот трансляции ТНВ

Участник СВО, финалист программы «Батырлар» Динар Латыпов вместе с супругой Алиной и детьми стал гостем телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!». В студии семья рассказала о поддержке друг друга и воспитании детей.

Алина Латыпова рассказала, как вместе с близкими поддерживала мужа во время его службы. По ее словам, за его возвращение молились дети, родители и другие родственники.

«Очень много делали ночных намазов. Дети, родственники, родители – все как могли поддерживали, просили у Аллаха, чтобы он вернулся живым и здоровым», – рассказала она.

В семье Латыповых воспитываются трое детей: 14-летняя Аделя, 12-летняя Камиля и четырехлетний Ахмат. Отвечая на вопросы ведущих, дочери рассказали, что более строгий родитель в семье – папа. При этом, по их словам, он не наказывает их, а старается убедить словом.

Говоря о принципах воспитания, Динар Латыпов назвал одной из главных семейных ценностей уважение – друг к другу, родственникам, старшим и своей Родине.

«Мы стараемся привить им, чтобы они уважали друг друга, родственников, старших, а также свою Родину. Если ты не будешь уважать своих близких, если они не будут уважать друг друга, не будет и родственных связей. Для нас это одна из самых главных ценностей», – подчеркнул Латыпов.