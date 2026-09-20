Гульфира Гимаева выиграла 26-й iPhone 17 на выборах в Татарстане

Скриншот трансляции ТНВ

Обладательницей 26-го iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стала Гульфира Гимаева. Победительницу определили в прямом эфире телемарафона с помощью генератора случайных чисел.

К моменту розыгрыша в конкурсе участвовал 96 341 человек. Рандомайзер определил номер 87 095, который после проверки выполнения условий конкурса оказался связан с публикацией Гимаевой.

Это четвертый iPhone 17, разыгранный в заключительный день конкурса, и 26-й с начала розыгрыша. Всего 20 сентября должны определить обладателей 11 смартфонов.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их обладателей определят после 21:00, после выступления Салавата Фатхетдинова на концерте у Центра семьи «Казан».

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8. Публикации с фотографиями принимают участие в розыгрыше до 20:00 20 сентября.