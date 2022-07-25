Эксперты: Указ Путина об упрощенном гражданстве даст защиту украинцам от киевской хунты

Указ Президента России об упрощенном получении гражданства РФ гражданами Украины – серьезный политический шаг, позволяющий обеспечить безопасность и защиту всем, кто реально хочет преодолеть реалии нацисткой хунты Зеленского. Такое мнение выразил советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета, Олег Агапов.

«Это шаг к денацификации Украины путем кардинального размежевания от прежнего политического режима. Вместе с тем, новым гражданам России предстоит путь политической социализации и освоения новой политической культуры», – отметил Агапов, выступив на площадке Экспертного клуба.

С мнением ученого согласен завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

«Появление данного указа своевременное. Власти показывают открытость России, ее готовность признать жителей Украины, которые бежали от нацистского режима еще в 2014 – 2015 годах, и тех, которых освободили в последнее время в результате боевых действий. Наконец российское гражданство важно для самих освободителей – бойцов вооруженных формирований ДНР и ЛНР. Получение российского гражданства – сложная и бюрократическая процедура. Выполнять ее полностью сегодня просто нет возможности, людям нужна защита, возможность найти работу, социальные блага», – подчеркнул он.

Большаков напомнил, что приехавшие из Украины люди в последние годы живут практически в каждом регионе России. И для нашей страны очень выгодно, что его гражданами становятся люди в большинстве своем этнически близкие с людьми, постоянно проживающими в РФ.

Решение Президента РФ об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев поддержал и депутат Госдумы от Татарстана, председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.

«Это решение направлено на то, чтобы по ходу спецоперации все жители вновь освобождаемых территорий, все жители Украины чувствовали опору и поддержку со стороны России. Понимали, что каждый из них, получив российский паспорт, где бы он не проживал, в любом районе Украины, имел гарантию поддержки и защиты со стороны российского государства. В этом смысл этого решения», – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, в котором был расширен перечень лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Президент установил, что граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на этих территориях, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Ранее упрощенный порядок был установлен только для жителей народных республик, Херсонской области и Запорожья. Теперь получить российское гражданство по ускоренной процедуре смогут все жители Украины.