«Каждую плиту мы изучили»: в Петропавловском соборе вскрыли для реставрации чугунные полы

Собор Петра и Павла, построенный на деньги купца Ивана Михляева в честь визита в Казань Петра I, отметит 300-летний юбилей в 2026 году. Его реставрация ведется с 2015 года и уже обошлась федеральному бюджету почти в полмиллиарда рублей. Почему сроки завершения откладываются и удастся ли успеть к юбилею – репортаж «Татар-информа».

Пол в верхнем храме Петропавловского собора был выложен из чугунных плит, произведенных, вероятнее всего, на знаменитых Демидовских заводах в конце XVIII – начале XIX века Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пол из больших старинных чугунных плит, каждая весом не меньше 65 килограммов, вскрыли в этом году рабочие при реставрации верхнего храма памятника истории и архитектуры федерального значения – Петропавловского собора Казани. Пока работы ведутся в одной части второго этажа – в трапезной. Здесь, как насчитали реставраторы, были уложены 74 плиты, произведенные, вероятнее всего, на знаменитых Демидовских заводах в конце XVIII – начале XIX века.

Под чугунными плитами и с расчищенными пазухами стали различимы своды храма нижнего этажа, их тыльная сторона, обычно невидимая прихожанам . В таком уникальном «оголенном» состоянии реставрируемый храм можно было застать в октябре, сейчас пол уже залит заново, но еще ждет возвращения от реставраторов своих чугунных «пазлов».

Под чугунными плитами и с расчищенными пазухами стали различимы своды храма нижнего этажа, их тыльная, не видная обычно прихожанам сторона Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Вскрыв чугунный пол, мы увидели примыкание в углах, под малым иконостасом следы белокаменных полов. То есть изначально, в 1726 году (год постройки собора, – прим. Т-и), в верхнем храме был белокаменный пол, как и во многих церквях тогда. Каждую чугунную плиту мы изучили, датировки нигде не нашли. Отвезли их специалистам, будет более детальная расчистка – может быть, точная датировка появится. И эти чугунные полы обязательно вернут: мы плиты предварительно пронумеровали, аккуратно сложили. Когда разберут леса после полной комплексной реставрации, также по номерам по карте-схеме будем укладывать их на свои места. Единственное – есть утраты, отколотые кусочки. Например, под иконной лавкой вообще не было чугуна, там сохранились белокаменные плиты. Мы насчитали, что около восьми плит нужно изготовить заново», – рассказал главный инженер Казанской епархии, председатель приходского совета Петропавловского собора Михаил Федотов.

Колокольня из-за карстовых грунтов и близости расположения метро (до шахты 85 метров) имеет наклон, она остро нуждалась в укреплении фундаментов и собственного каркаса Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Раритеты 47-метровой колокольни

Но главное достижение реставрации комплекса Петропавловского собора в этом году – выделение финансирования Министерством культуры России и начало реставрационных работ внутри 47-метровой отдельно стоящей колокольни. До этого решение вопроса колокольни не имело однозначного ответа, поэтапная реставрация комплекса началась с собора еще в 2016 году. Но лишь в 2021 году были профинансированы противоаварийные работы по колокольне – конструкция из-за карстовых грунтов и близости расположения метро (до шахты 85 метров) имеет наклон и остро нуждалась в укреплении фундаментов и собственного каркаса. Стены колокольни через просверленные отверстия накачали современным скрепляющим раствором, по нижнему ярусу вертикально вниз в фундамент также были проделаны и залиты шурфы, которые должны отсечь грунтовую влагу от постройки – обеспечить ее гидроизоляцию.

«Сейчас грунты основания собора и колокольни – это как бы монолитная подушка под фундаментом, некая плита под ними, которая за счет распределения нагрузки предотвратит дальнейшее разрушение и обрушение. Под собор закачали 1200 кубометров сложного раствора цемента, под колокольню – 650 кубометров», – пояснил Федотов.

Планируют не только обновить помещения ярусов и фасад колокольни, но и отреставрировать старинные часы конца XIX века мастера Петра Климова Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Всего, согласно тендерам, на реставрацию памятника архитектуры с 2015 года (проектирование, авторский надзор, противоаварийные и реставрационные работы) выделено уже около 454 млн рублей. Госконтракты только этого года, охватывающие в основном работы по колокольне, составляют в целом 104 млн рублей. Планируют не только обновить помещения ярусов и фасад колокольни, такой же богато декорированный, как у собора, но и отреставрировать. И именно отреставрировать, а не заменить на новые, старинные часы конца XIX века мастера Петра Климова. Здесь же, на колокольне, уже отреставрировали кованый крест XVIII века, вот-вот с него снимут так называемый тепляк (временную конструкцию для утепления во время работ), и Казань увидит поновленный блеск символа веры на 47-метровой высоте.

«До 2019 года нам отказывали в финансировании работ по колокольне. Тогда митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (ныне покойный, – прим. Т-и) написал письмо на имя председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, который возглавляет проект «Единой России» «Историческая память. И вот в 2020 году начали реализовывать проекты по колокольне. В этом году Министерство культуры России заключило контракты на реставрацию трапезной верхнего храма и большей части, 80%, колокольни. Надеемся, что в рамках пересорта, может, и нижний ярус нам удастся отреставрировать в этом году», – выразил надежду собеседник.

Уличные образа были на соборе с самого начала его почти уже 300-летней истории Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

На вес золота и серебра

Иконы Петропавловского собора начали реставрировать еще в 2019 году. Сначала наружные, на фасадах. В процессе выяснилось, что уличные образа были на соборе с самого начала его почти уже 300-летней истории. Исторические документы по реставрации 1818-1819 годов зафиксировали, что тогда наружных икон на церкви и колокольне было 70, позже их стало 94, но сохранились до наших дней только 78, остальные утрачены. В 1825 году, к слову, за написание одной иконы на фасад собора мастеру Василию Степановичу Турину выплачивали до 10 рублей серебром. Всего на реставрацию тогда ушло 5333 рубля, и еще 1000 рублей допускалось на поправки в смете.

«Иконостас верхнего храма, где сейчас разобраны чугунные полы, реставрировался в предыдущий исторический период в 1864-1867 годах. Он был полностью разобран и собран заново с заменой обветшавших частей, новым золочением всего иконостаса. Все иконы, 7 ярусов, кроме икон местного ряда (четыре иконы), были написаны заново художником Терентием Гагаевым. Единственная икона, храмовая икона Петра и Павла, справа от царских врат, не поновлялась и дошла до нас в таком же, первозданном виде с 1726 года. Иконы Господа Вседержителя на троне, Иерусалимской Божией Матери, Успения Божией Матери поновлялись – на них есть поздние слои красок, хотя они те же самые», – обратил внимание Михаил Федотов.

Все иконы, 7 ярусов, кроме икон местного ряда (четыре иконы), были написаны заново художником Терентием Гагаевым Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В 1860-е в иконы местного ряда были вставлены ризы, то есть оклады из серебра. Они растворились в истории, когда в 1922 году были изъяты как церковные ценности, излишества во время страшного голода в стране (в годы советской власти последнее богослужение в соборе состоялось на Пасху в 1939 году, затем до 1941 года здесь располагался антирелигиозный музей, после чего все ценности были переданы Национальному музею, а в 1967 году в соборе открыли планетарий, верующим собор вернули в 1989 году).

«Другой художник, Николай Мегунтов, в 1865-1876 годах написал интерьерные иконы на металлических пластинах для ниш верхнего храма. В трапезной их 13, есть они в четверике, восьмерике, но сейчас их разглядеть невозможно, особенно в своде восьмерика, – и закопченные, и освещения не хватает. Когда завершим реставрацию, установим и подсветку купола изнутри, чтобы их можно было видеть. В самом иконостасе верхнего храма по живописи предполагается только расчистка икон, консервация и максимум небольшая докомпоновка фрагментов конструкции иконостаса. Там, где полные утраты фрагментов, восполнение их с патинированием серебрения и золочения будет смотреться как старое. По живописи же – только расчистка. Мы хотим оставить иконостас в таком виде, чтобы от него веяло стариной», – заверил главный инженер епархии.

«Мы хотим оставить иконостас в таком виде, чтобы от него веяло стариной», – заверил главный инженер епархии Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В алтаре нижнего храма Петропавловского собора при реставрации были выявлены росписи XIX века. Старинные изображения долгие годы были скрыты под слоями масляной краски советской и постсоветской эпохи. На разных участках реставраторы насчитали от 7 до 11 слоев, замазавших и в то же время сохранивших росписи до наших дней. И хотя сначала предполагалось завершить работы в нижнем храме в 2021 году, процесс вовсе пришлось остановить на время.

Старинные изображения долгие годы были скрыты под слоями масляной краски советской и постсоветской эпохи Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Сделали зондажи по периметру четвериков и трапезной, подписали акт комиссии “сохранить живопись”, направили его в Министерство культуры России. Работы были остановлены, было потеряно время. Нам год отказывали в финансировании расчистки этих росписей, из федерального бюджета на это мы средств так и не получили. К счастью, в апреле этого года Президент Татарстана выделили деньги на расчистку живописи. До конца этого года мы должны ее завершить и тогда уже снова проведем научно-методический совет с привлечением федерального Минкульта», – рассказал о горизонтах собеседник.

«В апреле этого года Президент Татарстана выделил деньги на расчистку живописи» Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Историю собора «поселят» в северной галерее

Главным новшеством Петропавловского собора после комплексной реставрации станет музей истории собора, для которого уже определили место в северной галерее. Экспозиция здесь будет состоять из классических музейных витрин с артефактами, найденными при реставрации, стендов с историей бытования собора и мультимедийных терминалов. На стену северной галереи планируется проецировать статичные или подвижные изображения. В мечтах епархии договориться с Национальным музеем РТ о передаче для экспонирования здесь патира и Евангелия, подаренных на освещение храма купцом Иваном Михляевым, на чьи деньги в честь визита в Казань Петра I и был построен собор.

Северная галерея, где будет Музей истории Петропавловского собора. Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«В подвале собора сохранилась калориферная печь 1890 года, которая в XIX веке была перестроена. От нее отходят жаровые (от слова «жар», – прим. Т-и) каналы и в помещения нижнего храма, и в помещения верхнего храма, и в боковые приделы. До сих пор сохранились даже латунные заглушки/заслонки. Эту печь мы восстанавливаем, она также будет частью экспозиции музея. Сохранилась, например, одна из створок двери калориферной печи», – сообщил Михаил Федотов.

В планах открыть проход к собору с улицы Чернышевского, вернув таким образом историческую планировку Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Казанская епархия также уже подготовила проект обновления всех наружных сетей и благоустройства территории. В планах открыть проход к собору с улицы Чернышевского, вернув таким образом историческую планировку. Но для этого сначала нужно будет отреставрировать церковь Косьмы и Дамиана – придомовую церковь семьи купца Ивана Михляева. Его личные покои находятся в плотном соседстве с собором. Однако организовать и оборудовать музей истории собора, благоустроить территорию и заменить коммуникации придется за счет благотворительности, отметил Федотов, федеральных средств на эти инициативы не предполагается.