Банк Казани зашел в Санкт-Петербург. На Большой Московской открылся первый офис!

Сегодня, 5 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге открылся офис Банка Казани по адресу ул. Большая Московская, д.18. В Банке представлен универсальный перечень продуктов для физических и юридических лиц.

Банк Казани – это коммерческий банк с универсальным набором финансовых решений. За 30-летнюю историю Банк приобрел репутацию надежного партнера для своих клиентов и имеет подтвержденный АКРА рейтинг на уровне BB+ (RU), прогноз – стабильный. Офисы Банка Казани работают в Москве, Нижнем Новгороде и в городах Татарстана.

В новом офисе в Санкт-Петербурге представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для населения, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.

Представители бизнеса за 1 день могут получить решение по кредиту на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет. Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 4 часа.

Розничные клиенты могут совершить валютно-обменные операции, получить кредит наличными, дебетовую карту, или открыть вклад.

Банк занял свою нишу в проведении валютных операций предлагая лучшие условия своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.

Если нет времени приехать в офис, Банк Казани представляет уникальные цифровые сервисы для бизнеса:

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Банк Казани – динамично развивающийся банк, основным вектором развития которого является внедрение удобных онлайн сервисов. «Мы уделяем особое внимание удобству, безопасности и стабильности работы наших приложений. Экономия времени и денег нашими клиентами всегда в приоритете», — отмечает председатель правления Банка Казани Олег Бачурин.

Офис на Большой Московской, 18 открыт ежедневно с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

Все подробности по продуктам можно найти на официальном сайте bankofkazan.ru. Отвечаем на вопросы по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77, в телеграм-чате и WhatsApp. Читайте первыми новости в телеграм-канале банка.

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