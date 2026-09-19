Супруги Петровы из Буинского района пришли на выборы в национальных костюмах

Жители деревни Чувашские Кищаки Буинского района Тамара и Федор Петровы пришли на избирательный участок в чувашских национальных костюмах. Об этом сообщает газета «Знамя».

Супруги работают в сфере культуры. Они проголосовали на избирательном участке № 1230, расположенном в сельском Доме культуры.

Тамара Петрова рассказала, что супруги регулярно принимают участие в выборах. Она также отметила, что в местном клубе работают несколько детских кружков, где ребята учатся играть на различных музыкальных инструментах.

По данным издания, утром на избирательном участке наблюдалась высокая активность – многие жители деревни предпочли прийти на голосование в первой половине дня.

Фотография: газета «Знамя»