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Общество 19 сентября 2026 11:58

Супруги Петровы из Буинского района пришли на выборы в национальных костюмах

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Супруги Петровы из Буинского района пришли на выборы в национальных костюмах

Жители деревни Чувашские Кищаки Буинского района Тамара и Федор Петровы пришли на избирательный участок в чувашских национальных костюмах. Об этом сообщает газета «Знамя».

Супруги работают в сфере культуры. Они проголосовали на избирательном участке № 1230, расположенном в сельском Доме культуры.

Тамара Петрова рассказала, что супруги регулярно принимают участие в выборах. Она также отметила, что в местном клубе работают несколько детских кружков, где ребята учатся играть на различных музыкальных инструментах.

По данным издания, утром на избирательном участке наблюдалась высокая активность – многие жители деревни предпочли прийти на голосование в первой половине дня.

Фотография: газета «Знамя»

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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