Эльмира Зарипова рассказала о значении выборов для будущего детей

Фото: канал Эльмиры Зариповой в МАКСе

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. Об этом она сообщила в своем канале в МАКСе.

Зарипова отметила, что пришла на избирательный участок прежде всего как гражданин России и мама двоих сыновей. По ее словам, вся ее профессиональная деятельность связана с поддержкой семей, созданием рабочих мест и защитой людей, которым необходима помощь. Сейчас она также рассматривает эти задачи с точки зрения материнства.

Министр подчеркнула, что каждая мама хочет, чтобы ее дети росли в сильной, стабильной и безопасной стране, имели равные возможности для старта и были уверены в будущем. По ее словам, участие в голосовании влияет на законы и решения, по которым республика и Россия будут жить в ближайшие годы.

«Мы выбираем будущее для наших детей, и этот выбор нужно сделать осознанно и ответственно», – добавила Зарипова.