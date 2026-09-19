Ветеран СВО из Апастовского района принял участие в выборах

Ветеран специальной военной операции Раиль Хаеров принял участие в голосовании на избирательном участке № 906, расположенном в Каратунском доме культуры. Об этом пишет «Апастово-информ».

«Пусть скорее установится мир, пусть мои друзья с полей сражений благополучно вернутся на родину», – сказал Хаеров после голосования.

Раиль Хаеров живет в поселке Заготзерно. Во время службы он был командиром штурмовой группы добровольческого батальона. Награжден медалями «За воинскую доблесть» и Суворова, а также благодарственными письмами.

В настоящее время Раиль Хаеров работает помощником главы Апастовского района по вопросам СВО.

Фото: «Апастово-информ»