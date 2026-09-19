news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 сентября 2026 13:45

Ветеран СВО из Апастовского района принял участие в выборах

Читайте нас в
Ветеран СВО из Апастовского района принял участие в выборах

Ветеран специальной военной операции Раиль Хаеров принял участие в голосовании на избирательном участке № 906, расположенном в Каратунском доме культуры. Об этом пишет «Апастово-информ».

«Пусть скорее установится мир, пусть мои друзья с полей сражений благополучно вернутся на родину», – сказал Хаеров после голосования.

Раиль Хаеров живет в поселке Заготзерно. Во время службы он был командиром штурмовой группы добровольческого батальона. Награжден медалями «За воинскую доблесть» и Суворова, а также благодарственными письмами.

В настоящее время Раиль Хаеров работает помощником главы Апастовского района по вопросам СВО.

Фото: «Апастово-информ»

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кассовое освоение нацпроектов в Татарстане составило более 60%

19 сентября 2026
Конфликтов нет, активность высокая: промежуточные итоги выборов в Татарстане

Конфликтов нет, активность высокая: промежуточные итоги выборов в Татарстане

18 сентября 2026
Новости партнеров