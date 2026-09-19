Политолог КФУ заявил, что ожидает высокую явку на выборах в Татарстане

В Татарстане ожидается традиционно высокая явка избирателей на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков.

«В Татарстане за первый день голосования явка превысила 36%. Явка очень приличная. И если брать за ориентир показатель прошлых выборов, 51,72% явки, то, скорее всего, он будет перекрыт, исходя из тех цифр, которые есть на сегодня. Я пока боюсь прогнозировать какой-то конкретный результат, но уверен, что на 60% явка точно выйдет, если не больше», – сказал он.

Политолог отметил, что в Татарстане традиционно голосует больше избирателей, чем в ряде соседних регионов России. «Это из года в год подтверждает электоральная статистика. Думаю, что в Татарстане цифры будут выше по явке, и это не будет неожиданным для специалистов или для тех, кто просто интересуется избирательными кампаниями», – подчеркнул он.

По мнению Большакова, на высокую явку повлияло много аспектов, в том числе взаимоотношения России с зарубежными странами, прежде всего с Западом.

«Можно говорить о том, что пропагандистская кампания Запада, направленная против российской избирательной кампании, фактически провалилась. Мы видим, что люди консолидированно идут на выборы. Это показывает поддержку политического курса Президента России Владимира Путина», – пояснил он.

Политолог добавил, что программы всех политических партий по внешней политике достаточно едины – в них обозначены одни и те же ценности. «Это говорит о том, что внешнеполитический курс населением поддерживается. И, на мой взгляд, высокая явка это тоже подтверждает», – уточнил он.

По словам Большакова, на явку в Татарстане действует также экономическая и социальная стабильность, что связано с реализацией большого количества программ и проектов. «Поэтому мы видим, что даже на федеральных выборах голосования больше, чем в соседних субъектах РФ», – заключил он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва проходят в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни трехдневного голосования также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.