99-летний ветеран Заки Самерханов пришел на выборы в Дрожжановском районе

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

В селе Старые Какерли Дрожжановского района на избирательный участок пришел 99-летний ветеран Заки Самерханов. Несмотря на возраст, он лично принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва.

Заки Самерханов начал работать в колхозе еще 12-летним мальчиком – трудился в поле и ухаживал за лошадьми. Всего сельскому хозяйству он посвятил более 60 лет.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Вместе с супругой Рахилей апа ветеран вырастил девятерых детей. Сейчас за ним ухаживают дети, которые живут в родном селе. У Заки абыя 30 внуков.

Ветеран отмечает, что сегодня жизнь стала комфортнее и многие трудности, которые выпали на долю его поколения, остались в прошлом.

Глава сельского поселения Рустам Фаткуллин рассказывает о невероятной энергии долгожителя села. Еще до 95 лет Заки Абдрахманович держал лошадей, сажал картошку, занимался курами и цыплятами – вел целое хозяйство. А недавно, ко всеобщему удивлению, он самостоятельно спилил дерево бензопилой, разобрал эту пилу и даже без очков.

Сам Заки Абдрахманович уверен: главное – не давать себе расслабляться. «Я не могу без дела сидеть. Однажды приболел гриппом. Лежу, а сам думаю: если так будет, то грипп меня победит. Нет, встал. Вышел во двор, за лошадьми поухаживал, работу за работой выполнил – и все, болезнь ушла, наверное, побоялась», – ранее рассказывал Заки абый.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

В Дрожжановском районе работают 36 избирательных участков. Они открыты с 8:00 до 20:00 все три дня голосования. Всего в районе зарегистрировано 15 443 избирателя.

Материал подготовлен при участии Гулии Фаизовой.