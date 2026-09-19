Вырастившая самый длинный огурец России Эмина Вахитова пришла на выборы с семьей

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Эмина Вахитова вместе с семьей приняла участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. На избирательный участок Вахитовы пришли с урожаем со своего огорода.

Среди овощей оказался огурец того же сорта, который принес Эмине Вахитовой известность на всероссийском уровне. В этом году выращенный в частном парнике в казанском поселке Салмачи огурец официально признали самым длинным в России.

Длина овоща составила 93 см, масса – более 2,8 кг, диаметр – 23 см. Достижение подтвердили эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD, после чего его внесли в Реестр рекордов России.

Вахитова рассказала, что для ее семьи совместный поход на выборы – это в первую очередь возможность показать подрастающему поколению пример гражданской ответственности. По ее словам, личный пример для сына и окружающих означает ответственность за будущее.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки в Татарстане работают ежедневно с 08:00 до 20:00.