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Общество 19 сентября 2026 11:13

Решение о начале отопительного сезона приняли в 16 муниципалитетах Татарстана

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Решение о начале отопительного сезона приняли в 16 муниципалитетах Татарстана
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Решение о начале отопительного сезона принято в 16 муниципальных образованиях Татарстана, в 13 из них уже начался пуск тепла. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.

По жилищному фонду в систему загружено 18 234 паспорта готовности из 18 244. В пяти муниципалитетах эта работа еще не завершена. Основной причиной отсутствия паспортов многоквартирных домов является незавершенный капитальный ремонт.

Паспорта готовности для теплоснабжающих организаций необходимо получить до 1 ноября 2026 года, для муниципальных образований – до 20 ноября.

Главам муниципалитетов и руководителям ресурсоснабжающих организаций поручено держать вопросы подготовки и начала отопительного сезона на личном контроле.

#отопительный сезон #подготовка к отопительному сезону #Минстрой рт
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