Глава Арского района Алмаз Хисамутдинов проголосовал на выборах
Глава Арского района Алмаз Хисамутдинов проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Свой голос он отдал в первый день голосования, 18 сентября. Об этом сообщает «Арский вестник».
Алмаз Хисамутдинов вместе с супругой Гульфией пришел на избирательный участок № 937, расположенный в Арском педагогическом колледже.
С самого утра на избирательных участках района было оживленно. Некоторые жители пришли еще до их открытия, чтобы проголосовать в первый день.
Голосование продолжается и сегодня, 19 сентября.
Фотографии: «Арский вестник»