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Общество 19 сентября 2026 11:14

Глава Арского района Алмаз Хисамутдинов проголосовал на выборах

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Глава Арского района Алмаз Хисамутдинов проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Свой голос он отдал в первый день голосования, 18 сентября. Об этом сообщает «Арский вестник».

Алмаз Хисамутдинов вместе с супругой Гульфией пришел на избирательный участок № 937, расположенный в Арском педагогическом колледже.

С самого утра на избирательных участках района было оживленно. Некоторые жители пришли еще до их открытия, чтобы проголосовать в первый день.

Голосование продолжается и сегодня, 19 сентября.

Фотографии: «Арский вестник»

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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