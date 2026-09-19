Глава Арского района Алмаз Хисамутдинов проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Свой голос он отдал в первый день голосования, 18 сентября. Об этом сообщает «Арский вестник».

Алмаз Хисамутдинов вместе с супругой Гульфией пришел на избирательный участок № 937, расположенный в Арском педагогическом колледже.

С самого утра на избирательных участках района было оживленно. Некоторые жители пришли еще до их открытия, чтобы проголосовать в первый день.

Голосование продолжается и сегодня, 19 сентября.

Фотографии: «Арский вестник»