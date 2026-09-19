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Общество 19 сентября 2026 12:58

Более 22 млн избирателей проголосовали через ДЭГ с 2019 года

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Почти 23 млн избирателей из 42 регионов России воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 2019 года. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев на международной конференции в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

По словам Булаева, ДЭГ остается востребованным у избирателей, а уровень участия в онлайн-голосовании традиционно превышает 90%. Обычно дистанционно голосуют около 96% избирателей, которые заранее подали заявление на участие в ДЭГ.

На выборах 18–20 сентября дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах России. Это рекордное число субъектов для применения ДЭГ на выборах.

В 32 регионах используется федеральная платформа дистанционного электронного голосования. Москва проводит онлайн-голосование с помощью собственной системы.

По данным ЦИК, к участию в ДЭГ на федеральной платформе в этом году подали заявления более 4 млн избирателей.

#выборы #цик рф
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