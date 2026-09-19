Леонов рассказал, как Татарстан готовится к «Играм кочевников - 2028»

Фото: © Султан Искахов / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана у одного из избирательных участков прошла презентация проекта «Татарстан – столица Игр кочевников – 2028».

После с журналистами пообщался министр спорта республики Владимир Леонов. В частности, рассказал, как будет проходить подготовка к грандиозному турниру:

«Игры кочевников в 2028 году – это для нас долгожданное событие. Для нас это большой вызов. Этот турнир не только про спорт, он также про культуру, про национальное благосостояние. Мы хотим, чтобы в этом участвовало как можно больше жителей Казани, и Татарстана, и всей нашей страны.

Сегодня в рамках предвыборных дней решили рассказать людям об этом проекте. Он пока не так медийно раскручен. Мы хотим сделать больше информации и активностей, посвященных этому турниру, чтобы больше людей в нашей стране узнавало про этот проект. Это большой перечень видов спорта и обширная культурная программа.



Сегодня мы в стадии подготовки. Мы формируем федеральный оргкомитет, республиканский оргкомитет. Будем готовиться. Для справки обозначу – в Кыргызстане были проведены соревнования по 43 видам спорта. Из них 20 – обязательная программа, и еще порядка 20 видов спорта – на усмотрение принимающей стороны.

Мы будем задействовать большую локацию. Это будет не только Казань, но также и ряд локаций рядом с городом. Мы хотим показать всем гостям, что такое Татарстан», – сказал Леонов.

Игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году.