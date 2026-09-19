Путин поручил провести эксперимент с беспилотным общественным транспортом в РТ

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В Татарстане будет реализован пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующее поручение по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ утвердил Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо Татарстана, проект будет реализован в Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. В качестве операторов беспилотных транспортных средств предусмотрено также привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции.

Правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» поручено представить доклад о выполнении поручения до 15 января 2027 года.