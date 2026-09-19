Лейла Фазлеева рассказала, как голосовала на выборах вместе с родителями

Скриншот видео

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва.

Фазлеева отметила, что пришла на избирательный участок ранним субботним утром, чтобы отдать голос за страну и людей, которые в ней работают. Она обратила внимание на то, что голосование проходит в образовательном учреждении.

По словам вице-премьера, ежедневный труд педагогов, врачей, работников производства и промышленности является вкладом в развитие страны и республики. Она также напомнила, что в голосовании участвуют военнослужащие, в том числе находящиеся на передовой.

Фазлеева рассказала, что для нее участие в выборах связано и с семейной традицией. В детстве она приходила на избирательный участок вместе с родителями и бабушкой. Сейчас эту традицию она продолжает со своей семьей.

Она планирует прийти на выборы вместе с сыном на следующий день. При этом голосовать они будут в школе, где Фазлеева сама училась. По ее словам, такой поход для нее становится возможностью вновь вспомнить детство и прошлые выборы, а также осмыслить, что решения сегодняшнего дня принимаются в том числе ради будущего детей, республики и страны.

Фазлеева также сказала, что выступает за созидание и пожелала мира стране и людям в их работе.

Отдельно она рассказала о работе волонтеров во время голосования. По ее словам, добровольцы не вмешиваются в саму процедуру выборов, а помогают людям с ограничениями по здоровью и другим избирателям, которым требуется помощь.