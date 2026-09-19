Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Свой выбор Алексей Песошин сделал в Казани на избирательном участке в общеобразовательной школе №143.

В Татарстане голосование на выборах в Госдуму проходит в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.

Будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и столько же по одномандатным избирательным округам.

В Татарстане одновременно организованы дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В республике зарегистрировано 2 млн 923 тыс. 997 избирателей. Сформировано 2,7 тыс. избирательных участков.

Видео: пресс-служба Раиса РТ