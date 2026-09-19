«Для меня этот день знаменателен»: жительница Апастово впервые проголосовала
Фото предоставлено Лялей Сафиуллиной
Адиля Валиева впервые пришла на избирательный участок №878 в поселке Апастово и приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Адиля получает образование заочно и работает на Апастовском хлебокомбинате.
«Для меня этот день очень знаменателен. Я тоже пришла на выборы и проголосовала», – поделилась молодая избирательница.
Фото предоставлено Лялей Сафиуллиной