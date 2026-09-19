Творческие коллективы Елабужского района выступают на избирательных участках

Участники творческих коллективов района совмещают выступления на избирательных участках с участием в голосовании.

Культурную программу для жителей представили коллективы «Журавушка», «Гармония», «Деревенька +», «Селяночка», «Рябинушка», «Мирас», «Сердэш», «Покровские родники», «Марийские зори», «Соседи», «Созвучие» и другие объединения.

Артисты исполняют музыкальные номера на участках, а сами участники коллективов также приходят на голосование.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 в течение всех трех дней голосования.