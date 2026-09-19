В Татарстане ввели более 2,8 млн кв. м жилья с начала года

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В Татарстане с начала года введено более 2 млн 856 тыс. кв. м жилья, что составляет 90% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем также участвовал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В рамках коммерческого строительства введено 106 многоквартирных домов общей площадью более 942 тыс. кв. м – 90% от запланированного объема. По программе социальной ипотеки завершено строительство 38 домов площадью более 111 тыс. кв. м, что составляет 74% годового плана.

В индивидуальном жилищном строительстве введено 1 млн 802 тыс. кв. м жилья, или 91% от плана.

Продолжается реализация программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В этом году жилье должен получить 641 ребенок-сирота. Уже заключены два госконтракта на приобретение 195 жилых помещений, еще на 65 помещений 9 сентября объявлен аукцион.

Для многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, выдано 22 сертификата на получение жилья. 14 из них уже реализованы на общую площадь 1 543 кв. м. Еще восемь семей продолжают подбор жилья.

В рамках программы для молодых семей субсидии использовали 54 из 61 получателя. Еще семь семей подбирают квартиры. Среди вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев жилье приобрели две семьи из трех.

Продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры. В сфере образования из десяти объектов в работе остаются три: школа в Казани, готовность которой составляет 74%, и два детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах с готовностью 58% и 78% соответственно.

Приемно-диагностическое отделение стационара в Казани по линии здравоохранения готово на 83%. В спортивной инфраструктуре завершено строительство всех 14 запланированных на этот год объектов.

Из семи объектов культуры работы продолжаются на четырех детских школах искусств, которые переходят на следующий год. Строительно-монтажные работы выполнены на 34%.

В сфере благоустройства в этом году планируется обустроить 51 общественную территорию. На данный момент завершены работы на 42 объектах, готовность программы составляет 92%.

Продолжается модернизация инженерных сетей. Программа обеспечения населения питьевой водой выполнена на 95%, по республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры – на 83%. В рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры выполнено 97% плана.