Квесты, розыгрыш призов и квартирник: фестиваль «Время молодых» прошел в Челнах

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Фестиваль «Время молодых» впервые одновременно прошел в девяти городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске и Лениногорске. Всего мероприятия объединили более 40 тыс. участников.

В Набережных Челнах площадкой фестиваля стала главная площадь города – Азатлык. Для первокурсников организовали выставочные и интерактивные зоны, где они могли пообщаться с представителями ведущих предприятий города, узнать о стажировках и востребованных профессиях, принять участие в квестах и викторинах.

Концертную программу представили творческие коллективы молодежного центра «Шатлык» и студенческие команды города.

К участникам фестиваля обратился руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов.

«Студенческие годы – это особый период, наполненный новыми знаниями, опытом, яркими знакомствами и первыми серьезными достижениями. Республика Татарстан создает все условия для того, чтобы наша молодежь могла учиться, развиваться, заниматься творчеством и спортом, а также реализовывать себя в различных отраслях экономики», – сказал Фарид Салахов.

Участников фестиваля по видеосвязи поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что для многих молодых людей этот день стал началом студенческой жизни.

«Многие из вас впервые приняли участие в выборах. Сегодня вы проголосовали за судьбу нашей большой страны, родной республики и свое собственное будущее», – сказал Рустам Минниханов.

Завершилась программа розыгрышем призов среди участников и музыкальным квартирником «Все свои» от молодежного центра «Нур».