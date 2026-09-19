Видео: роботы-доставщики призывают казанцев прийти на выборы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роботы-доставщики ездят по улицам Казани и призывают жителей прийти на выборы. Видео с ними появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как роботы передвигаются по городским улицам и обращаются к казанцам с призывом принять участие в голосовании.

«18, 19 и 20 сентября приглашаем на выборы. Ваш голос – сила России», – говорят роботы.

В Татарстане 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. Избирательные участки работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00.

Видео: https://max.ru/tatmedia