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Происшествия 19 сентября 2026 14:00

В Таиланде полиция помогла найти маму заблудившемуся ребенку из России

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Сотрудники полиции в Таиланде помогли найти маму потерявшемуся 9-летнему мальчику из России, сообщает Thai Post.

По информации издания, в ночь на 19 сентября гражданин Нидерландов увидел на дороге плачущего ребенка. Тогда мужчина позвонил в туристическую полицию, которая забрала ребенка в отделение. При помощи переводчика полицейские узнали, что мальчик проснулся дома и, не найдя мать, вышел на улицу, после чего заблудился.

Сверив данные с базой туристической полиции, полиция установила личность матери. Позднее женщина рассказала, что ходила провожать подругу, улетавшую в Россию, и оставила спящего сына дома. Ребенка вместе с матерью доставили до дома, женщина поблагодарила полицейских и извинилась за инцидент.

#таиланд
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