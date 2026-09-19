В Таиланде полиция помогла найти маму заблудившемуся ребенку из России

Сотрудники полиции в Таиланде помогли найти маму потерявшемуся 9-летнему мальчику из России, сообщает Thai Post.

По информации издания, в ночь на 19 сентября гражданин Нидерландов увидел на дороге плачущего ребенка. Тогда мужчина позвонил в туристическую полицию, которая забрала ребенка в отделение. При помощи переводчика полицейские узнали, что мальчик проснулся дома и, не найдя мать, вышел на улицу, после чего заблудился.

Сверив данные с базой туристической полиции, полиция установила личность матери. Позднее женщина рассказала, что ходила провожать подругу, улетавшую в Россию, и оставила спящего сына дома. Ребенка вместе с матерью доставили до дома, женщина поблагодарила полицейских и извинилась за инцидент.