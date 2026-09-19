Фирдус Тямаев пришел на избирательный участок с сыновьями

Фото: intertat.tatar

В Татарстане продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев принял участие в голосовании, придя на избирательный участок, расположенный в общежитии Республиканской клинической больницы, вместе с семьей и своей группой. Об этом сообщает «Интертат».

Тямаев поделился воспоминаниями о том, как проходили выборы в его детстве.

«Мы сегодня пришли в хорошем настроении. Когда я был маленьким и родители ходили на выборы, для нас это был большой праздник. С самого утра, с семи часов, в Доме культуры начинала играть музыка, а мы, дети, до вечера устраивали там концерты. Мамы и бабушки собирались в клубе, пекли блины, ставили самовар с чаем, а мы в селе встречали танцами каждого, кто входил в двери Дома культуры.

Выборы для нас были большим праздником, мы очень их ждали. "Колхозникам" давали выходной, а дни выборов мы проводили вместе с семьей, родственниками и односельчанами. Сегодня я пришел не один, привел сыновей Раяна и Карима, чтобы они все это видели и росли с этим. Также привел девушек и ребят из своей группы.

В эти три дня решается будущее нашей страны. Хочу сказать, что я около 20 раз ездил к ребятам в зону специальной военной операции. Доезжал до самых передовых позиций, видел ситуацию там своими глазами. Я желаю нашей стране мира. Хочется, чтобы после этих выборов закончились войны, а наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Очень много ребят из нашего Татарстана защищают страну, отдают свои жизни, получают ранения, чтобы мы жили красиво. Сегодня мы пришли проголосовать с надеждой, чтобы в наших странах был мир.

Слава Аллаху, мы живем богато и красиво. Никто из нас не голодает и не ходит без одежды, у нас есть квартиры, машины. Нужен только мир. Хотелось бы, чтобы мы жили в нашем Татарстане, соблюдали татарские традиции, говорили на татарском языке, пели и сохраняли нашу нацию», – сказал он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва проходят в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни трехдневного голосования также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.