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Общество 19 сентября 2026 12:59

Путин поручил рассмотреть возможность использования «Макса» для оплаты проезда

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Путин поручил рассмотреть возможность использования «Макса» для оплаты проезда
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ поручил рассмотреть возможность использования сервиса «Макс», Единой биометрической системы и ее региональных сегментов для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета по направлениям «Эффективная транспортная система», «Экономика данных» и исполнительными органами субъектов России.

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 25 декабря 2026 года, в дальнейшем – один раз в полгода.

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#Владимир Путин #мессенджер Max #общественный транспорт #безналичная оплата проезда #оплата проезда
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