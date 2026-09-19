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Культура 19 сентября 2026 13:06

В РТ на избирательных участках подготовили более 69 культурных мероприятий

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В РТ на избирательных участках подготовили более 69 культурных мероприятий
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 69 культурных мероприятий подготовлено в Татарстане на избирательных участках в дни выборов депутатов Госдумы. Их можно бесплатно посетить по браслету проголосовавшего. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

«На каждом избирательном участке свои музыкальные коллективы, которые встречают буквально с порогов для того, чтобы создать атмосферу праздника», – отметила Адгамова.

Вся культурная программа, подчеркнула замминистра, ориентирована на семейный формат досуга.

«Когда мы идем на выборы всей семьей, это дополнительная возможность нам побыть вместе со своими детьми, со своими близкими», – добавила она.

По браслету проголосовавшего также можно бесплатно посетить государственные и муниципальные музеи республики в течение трех дней.

#Выборы-2026 #культурная программа #голосование
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