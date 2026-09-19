МВД: Мошенники через рекламу в играх на телефоне выманивают личные данные

Мошенники могут выманивать личные данные через рекламу в мобильных играх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Так, в рекламных баннерах либо через звонок лжеконсультанта мошенники могут предложить «выигрыш» или «быстрый заработок». Для того чтобы их получить, от пользователя якобы требуется ввести личные данные и следовать дальнейшим инструкциям.

Если данные уже попали к аферистам, рекомендуется закрыть игру, очистить историю приложений и сменить пароли к электронной почте, Госуслугам и банковскому приложению.