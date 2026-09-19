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Общество 19 сентября 2026 11:05

Руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин проголосовал на выборах

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Руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин проголосовал на выборах
Фото: пресс-служба УФНС по РТ

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану, президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин принял участие в голосовании на выборах.

Сафиуллин пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва.

В Татарстане 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. Избирательные участки работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #голосование на выборах #уфнс по рт
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