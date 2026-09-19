В Татарстане завершили благоустройство 560 дворов по программе «Наш двор»

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В Татарстане завершены работы текущего года по республиканской программе «Наш двор». В 2026 году благоустроили 560 дворовых территорий в 13 муниципалитетах. Итоги строительного сезона на совещании в Доме Правительства РТ представила директор фонда Наиля Нагуманова.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем также участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.

Работы охватили 904 многоквартирных дома, где проживают более 190 тыс. человек. Сейчас завершается приемка дворов, передача оборудования управляющим организациям и оформление исполнительной документации.

По сравнению с предыдущими годами на 35% увеличилась скорость устранения замечаний, на 25% сократилось число замечаний к организации строительных площадок. Качество отсыпки грунта и других базовых работ выросло на 20%, а общая продолжительность работ снизилась на 12%.

Сократились и сроки подключения наружного освещения. Если раньше от установки опоры до включения света проходил в среднем месяц, то в этом году – около семи дней. Таким образом, срок подключения сократился на 77%.

В ряде муниципалитетов базовый перечень работ дополнили местными инициативами. В шести районах дополнительно завозят чернозем, устраивают газоны, высаживают кустарники и деревья. В Казани, Набережных Челнах и Высокогорском районе на дворовых территориях нанесли дорожную разметку.

В Нижнекамске благоустройство дворов синхронизировали с модернизацией инженерных сетей. Сначала обновили коммуникации, после чего приступили к основным работам во дворах. В этом году сети горячего водоснабжения и отопления заменили в 21 дворе.

За семь лет реализации программы «Наш двор» в Татарстане благоустроили 6 тыс. 411 дворовых территорий в 45 муниципалитетах. За это время уложили 14 млн кв. м асфальта, установили более 100 тыс. малых архитектурных форм и свыше 45 тыс. опор освещения. Благоустройство затронуло более 1,8 млн жителей республики, в том числе 350 тыс. детей.