В Чувашии задержали мошенницу, обманувшую клиентку со снятием «венца безбрачия»

Полиция Чувашии задержала мошенницу, которая обещала снять с клиентки «венец безбрачия» за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Как рассказали в ведомстве, 43-летняя женщина обратилась к гадалке после расставания со своим мужчиной. Тогда аферистка убедила клиентку, что с нее нужно снять «венец безбрачия».

«В течение четырех месяцев клиентка старательно оплачивала различные оккультные процедуры. Всего потерпевшая заплатила виртуальной ворожее более 100 тысяч рублей, но личную жизнь устроить так и не смогла», – отметили в МВД.

Вскоре мошенница перестала выходить на связь, и женщина обратилась в полицию. Личность аферистки была быстро установлена, ее задержали.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время проверяется причастность гадалки к другим подобным случаям.