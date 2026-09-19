Канье Уэст проголосовал на выборах в Госдуму – в ЦИК показали пример дипфейка

Американский рэпер Канье Уэст, Джокер, инопланетянин и бабушка с бегемотом «проголосовали» на выборах в Госдуму. Примеры таких дипфейков, сгенерированных нейросетью, показала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Это то, что действительно опасность и угроза, - производство дипфейков с помощью искусственного интеллекта. <...> Вот это чистая виртуальная лажа», – сказала Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

Глава ЦИК добавила, что развитие подобных технологий наглядно демонстрирует, как далеко продвинулись возможности ИИ и какие риски они создают.

Напомним, что выборы проходят с 18 по 20 сентября.