Блогер Миляуша Сабирова ответила хейтерам, осуждающим ее за воспитание дочерей

Блогер Миляуша Сабирова в своем блоге подняла тему воспитания девочек. По ее словам, она получает много сообщений от подписчиков, которые спрашивают, какая она мать, если разрешает дочерям делать маникюр, оформлять брови и наращивать ресницы, передает «Интертат».

Отвечая на эти сообщения, Миляуша объяснила, что разрешает дочерям подобные процедуры, но только в определенных пределах. По ее словам, девочки не требуют и не делают ничего сверх этого: они вместе обсуждают их желания и приходят к общему решению. Для нее важно, чтобы дочери хорошо выглядели и ухаживали за собой.

Миляуша также вспомнила время, когда сама была ребенком, и отметила, что ее родители ничего подобного ей не разрешали.

Она рассказала, что впервые сделала маникюр, нарастила ресницы и покрасила волосы в 18 лет. Тогда такие процедуры еще не были настолько распространены, как сейчас, и салонов красоты было немного. Теперь же, по ее словам, все эти процедуры стали обычными.

Для Миляуши важно, чтобы дети относились к ней как к подруге и доверяли ей. Она отметила, что с мальчиками, возможно, нужно быть строже, поскольку воспитывать настоящего мужчину непросто. При этом блогер добавила, что и с девочками иногда возникают проблемы.