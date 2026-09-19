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Политика 19 сентября 2026 13:57

Матвиенко: «Москву не интересует мнение Запада о выборах в России»

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мнение западных стран о выборах в России не интересует Москву. По ее словам, важнее, чтобы сами россияне осознавали ответственность за свой выбор, сообщает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что позиция западных стран по российским выборам для Москвы понятна. При этом она подчеркнула важность осознания гражданами ответственности за происходящее. По ее мнению, выборы являются формой народовластия и позволяют каждому гражданину реализовать конституционное право и выразить свою гражданскую позицию.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании начались 18 сентября и продлятся три дня – до 20 сентября.

В рамках единого дня голосования 2026 года планируется избрать 20,7 тыс. депутатов и должностных лиц. Ранее Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #Валентина Матвиенко
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