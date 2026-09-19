Фестиваль «Время молодых» собрал 52 тыс. студентов в Татарстане

Около 52 тыс. студентов приняли участие в фестивале «Время молодых», который прошел у Центра семьи «Казан» в первый день голосования. Одновременно мероприятие состоялось в девяти городах Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Иннополисе, Альметьевске, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске и Лениногорске. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Главной темой фестиваля стал девиз «Добро пожаловать в студенчество Татарстана». Для горожан подготовили десятки интерактивных площадок, мастер-классов и спортивных активностей. Вечером прошел концерт с участием артистов татарстанской сцены и группы The Hatters, ставшей хедлайнером.

Перед участниками выступили Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр по делам молодежи республики Азат Кадыров и мэр Казани Ильсур Метшин.

Минниханов поприветствовал участников фестиваля сразу в девяти городах – на площадках организовали прямое включение из Казани. Он отметил, что в Татарстане в этот день проходят мероприятия, посвященные Дню первокурсника. По словам Раиса, начало студенческой жизни становится для многих одним из самых ярких этапов: это время смелых идей, новых друзей и первых больших побед.

Минниханов также отметил, что многие участники фестиваля впервые приняли участие в выборах. По его словам, молодежь Татарстана в непростое время сохраняет сплоченность и активную жизненную позицию, а ее энергия, талант и идеи уже влияют на развитие республики и России. Он заверил, что молодые жители могут рассчитывать на поддержку республиканских властей.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров рассказал, что фестиваль собрал студентов в девяти городах, чтобы познакомить их с возможностями, которые уже доступны в республике. На площадках можно было узнать о работодателях и студенческих трудовых отрядах, получить консультации врачей и психологов, попробовать себя в спорте, творчестве и добровольчестве, а также познакомиться с молодежными проектами.

Кадыров выразил надежду, что «Время молодых» станет ежегодным событием. По его словам, если студентам понравится такой формат, его будут продолжать.

Гостями фестиваля стали также 30 иностранных участников Международного фестиваля молодежи – 2026. В делегацию вошли представители Индонезии, Малайзии, Аргентины, Узбекистана, Казахстана, Ливана, ЮАР, Зимбабве, Пакистана, Мексики, Вьетнама, Иордании, Омана, Египта, Нигерии, Ирана, Абхазии и Мадагаскара.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в этом году город принимает 30 тыс. новых первокурсников, для многих из которых Казань становится новым домом. Он пожелал студентам, приехавшим из других городов, чтобы столица Татарстана стала для них родным городом и чтобы студенческие годы стали для них временем молодости и новых возможностей.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что многие молодые участники фестиваля впервые проголосовали. Он назвал это важным взрослым выбором, который становится частью общего решения, и подчеркнул значение голоса каждого молодого избирателя.

В Казани участники фестиваля знакомились с возможностями для студентов республики. На площадках Лиги студентов и Молодежной Ассамблеи народов Татарстана представили студенческие инициативы, культуру и традиции народов республики. Арт-резиденция «РЕАКТОР» организовала творческие интерактивы, а площадки журнала «Идель» и медиа YASHLK стали пространством для общения и самопрезентации.

Президент «Лиги студентов Республики Татарстан» Шамиль Якупов отметил, что фестиваль возник по инициативе студентов и впервые объединил молодежь сразу в нескольких городах республики. По его словам, к проведению присоединились молодежные объединения, предприниматели и организации, которые работали как одна команда.

Якупов также подчеркнул, что фестиваль показывает студентам возможность превращать собственные идеи в реальные проекты и дает им возможность не только наблюдать за происходящим в республике, но и самим участвовать в нем.

Отдельный блок фестиваля посвятили профессиональному будущему студентов. Российские студенческие отряды рассказали о возможностях временной и сезонной занятости, а кадровый центр «Работа России» организовал интерактивы о современных профессиях и трудоустройстве в Татарстане.

В программу вошли добровольческие и спортивные активности, мероприятия о физическом и психологическом здоровье, цифровые и игровые форматы. На площадке ТАТ+ объединили IT, киберспорт, автомобильные симуляторы, мотошоу и спортивные активности. Свое пространство с мобильной молодежной площадкой организовал Комитет по делам детей и молодежи Казани.

Фестиваль завершился музыкальной программой. На главной сцене выступили АлияНур, Холи Ган Бэнд, Ильгиз Шайхразиев, Марат Яруллин и DJ Антон Абрамов. Хедлайнером вечера стала группа The Hatters.

Фестиваль «Время молодых» прошел при поддержке Правительства Татарстана, Министерства по делам молодежи республики и РМОО «Лига студентов». Его проведение соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».