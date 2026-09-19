«От нас зависит, кого мы выберем»: ветеран СВО проголосовал в Заинском районе

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ветеран специальной военной операции Артур Терешин проголосовал на избирательном участке №1454 в деревне Старый Токмак Заинского района.

Артур Терешин ранее служил по контракту в Воздушно-десантных войсках в Пскове. После службы вернулся домой и занялся предпринимательством – устанавливал системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации в банках, магазинах и торговых сетях.

В 2022 году Терешин был мобилизован. Подготовку проходил в Казани, затем еще две недели в Ростовской области. После этого участвовал в боевых действиях на Луганском направлении, а через год – на Донецком. Во время выполнения боевой задачи подорвался на мине.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

После лечения и протезирования Терешин вернулся к мирной жизни. Сейчас он очно учится в Казанском инновационном университете, а также планирует в ближайшее время выйти на работу.

«Я пришел отдать свой голос, потому что от нас зависит, кого мы выберем. Хочется, чтобы во власть пришли достойные люди и чтобы наша Родина, Россия, развивалась и оставалась сильной», – сказал Артур Терешин.

За участие в боевых действиях Терешин награжден орденом Мужества.