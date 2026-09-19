Число участников фотоконкурса «Всей семьей на выборы» превысило 35 тыс.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Количество участников фотоконкурса «Всей семьей на выборы» увеличивается с каждым годом, а активность в социальных сетях заметно растет. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил ведущий конкурса Артур Кортес.

«Очень заметно, что участников становится действительно больше. Более того, интересно наблюдать за их активностью конкретно в социальных сетях. Количество комментариев увеличивается, постоянно ведутся обсуждения. У нас буквально личные сообщения переполнены, и администраторы, не покладая рук, отвечают всем. Заметно, что с каждым годом люди более вовлечены», – рассказал Кортес.

По его словам, на 10:00 19 сентября в конкурсе уже участвовали 35 707 человек. Он также обратил внимание, что вчера, в день молодежного голосования, среди участников было особенно много молодых людей. «Наша группа модераторов отметила, что среди проголосовавших очень большое количество молодых именно участников, и я считаю, это здорово», – подчеркнул Кортес.

Конкурс проходит во «ВКонтакте» с 18 по 20 сентября. Чтобы участвовать, нужно выложить фотографию с не менее чем двумя людьми, хотя бы у одного из которых виден браслет проголосовавшего, на фоне избирательного участка, с хэштегами «Всей семьей на выборы» и «Татарстан Алга». Розыгрыш айфонов проходит ежечасно в прямом эфире, а финальный розыгрыш автомобиля – ежедневно в 20:15.