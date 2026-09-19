Игорь Бикеев: Патриотизм молодежи растет, это видно по ее участию в голосовании

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Патриотизм молодежи растет, она становится все более сознательной, и это видно по ее участию в голосовании на выборах. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре депутат Госсовета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Игорь Бикеев.

«Существует расхожее мнение, что молодежь политически индифферентна. Это утверждение для Татарстана ошибочно. Казань и многие другие города нашей республики являются студенческими. Студенчество – это образованная часть нашего населения. Поэтому большинство ребят вовлечены в существующие процессы», – сказал он.

Бикеев отметил, что давление Запада вызывает ответные действия у россиян – люди начинают ощущать общность.

«Когда мы обсуждали с ребятами, почему следует быть политически активными, почему нужно участвовать в выборах, то пришли к выводам, что у людей складывается понимание общности интересов. У татарстанцев есть общие интересы – экономическое развитие, безопасность, возможность развиваться и работать», – добавил он.

По словам проректора университета, преподаватели вузов и эксперты должны транслировать молодежи настоящие ценности, правильный путь. Просветительская работа среди молодежи уже проводится. Так, при Центральной избирательной комиссии РТ действует молодежный совет, в вузах есть клубы молодых избирателей, которые как раз повышают правовую культуру молодых людей, продолжил он.

«Благодаря этому просвещению мы добиваемся результатов осознанного поведения людей, которые делают самостоятельный выбор. Это радует. И я уверен, что большинство молодежи придет на избирательные участки в дни голосования. Это уже чувствуется по наполнению избирательных участков», – заявил Бикеев.

Депутат заметил, что любой голосующий избиратель – «это власть, поскольку является частью решения, которое определяет судьбу страны, региона, муниципального образования».

«От нас зависит, кто будет нашим представителем. Нужно понимать, что любое избранное должностное лицо несет ответственность перед тем, кто его избирал. И, чувствуя эту ответственность, старается соответствовать интересам избирателей. Выборы – это начало нового цикла жизни, надежд и свершений. Потому что новые политики приходят со своими планами, наказами избирателей. Это является очень мощным стимулом для развития», – заключил он.

В России проходят выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни трехдневного голосования также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.