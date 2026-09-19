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Общество 19 сентября 2026 11:51

«На душе праздник»: Валерий Миронченко проголосовал на выборах депутатов Госдумы

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«На душе праздник»: Валерий Миронченко проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ, генерал-майор Валерий Миронченко проголосовал на выборах в Госдуму России сегодня в казанской школе №150.

«Сегодня великолепный солнечный день. Сегодня праздничный день у народа. Народ активно идет проявлять свою гражданскую позицию. И это в республике у нас традиционно, потому что здесь великолепная экономическая обстановка благодаря нашему лидеру Рустаму Минниханову», – сообщил он сразу после голосования журналистам.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Миронченко также отметил благоприятный социальный климат в регионе. «В районах республики строятся дороги, новые школы и детские сады. Все это, конечно, народ видит», – добавил он.

Миронченко добавил, что жители районов Татарстана активно голосуют, приходят на выборы семьями. «На душе у людей праздник», – еще раз подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Он пожелал всем жителям республики успехов, здоровья и всего самого наилучшего.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #голосование на выборах
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