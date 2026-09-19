news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 сентября 2026 10:41

Андрей Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Читайте нас в
Андрей Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Кондратьев проголосовал на избирательном участке №146, расположенном в гимназии №75 Казани. Он также пообщался с членами участковой избирательной комиссии и ознакомился с организацией голосования.

Председатель ЦИК Татарстана рассказал, что участие в выборах для него является важным личным событием. По его словам, за всю совершеннолетнюю жизнь он не пропустил ни одних выборов и считает своим долгом приходить на свой избирательный участок и голосовать.

В Татарстане голосование на выборах в Госдуму проходит в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #голосование на выборах #Андрей Кондратьев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

18 сентября 2026

Жительница Казани попала в РКБ с инсультом после сеанса у остеопата

18 сентября 2026
Новости партнеров