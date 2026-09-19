Андрей Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Кондратьев проголосовал на избирательном участке №146, расположенном в гимназии №75 Казани. Он также пообщался с членами участковой избирательной комиссии и ознакомился с организацией голосования.

Председатель ЦИК Татарстана рассказал, что участие в выборах для него является важным личным событием. По его словам, за всю совершеннолетнюю жизнь он не пропустил ни одних выборов и считает своим долгом приходить на свой избирательный участок и голосовать.

В Татарстане голосование на выборах в Госдуму проходит в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.