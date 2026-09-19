В Казани презентовали проект «Татарстан – столица Игр кочевников – 2028»

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана у одного из избирательных участков прошла презентация проекта «Татарстан – столица Игр кочевников – 2028».

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился министр спорта республики Владимир Леонов:

«В этот солнечный, настоящий осенний день – большое событие в нашей стране, голосование за наше будущее. Вся страна сегодня на избирательных участках. Спасибо, что тоже проявили свой голос, собрали здесь семьи, с детьми, с друзьями. Сегодня, на самом деле, мы едины. Наверное, первый раз делаем такую небольшую презентацию, небольшой экскурс в историю, связанную с играми кочевников.

Буквально несколько недель назад пятые юбилейные игры завершились в дружеском нам Кыргызстане. Рядом как раз представители Татарстана в составе сборной России. Пять золотых медалей из семи завоевали спортсмены из Татарстана. Давайте им поаплодируем. Ряд ребят здесь стоят. Огромное спасибо. Мы уже начали готовиться к 28-му году. Это большой будет праздник для нашей страны, для Татарстана, естественно, для нашей столицы. Очень много будет новостей, очень много будет историй. Это, на самом деле, сплочение не только спорта, но и искусства, культуры, национальных достояний.

Поэтому мы хотим, конечно, чтобы все больше и больше людей узнавало об этом проекте, об этом уникальном большом проекте. К сожалению, вы знаете, что мы в Казани привыкли к большим международным стартам. Сегодня их не так много. И вот один из крупнейших стартов нас ждет в 28-м году. Уверен, что ребята, которые стоят здесь, на этой сцене, наши герои продлят свое спортивное будущее. В 28-м году еще покажут все, на что они способны. Будем готовиться, будем болеть за нашу страну, будем болеть за наш Татарстан, будем болеть за нашу столицу Казань. Татарстан, вперед, Татарстан, алга. Ура!» – сказал Леонов.

Кроме презентации для зрителей организовали активности: стрельбу из лука, национальную борьбу, армрестлинг, перетягивание каната, всадники.

Видео предоставлено заместителем руководителя Исполкома Казани, курирующим вопросы социальной сферы Азатом Абзаловым