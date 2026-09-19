news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 сентября 2026 11:25

Более 3 млн человек приняли участие в голосовании на платформе ДЭГ

Читайте нас в

Более 3 млн человек проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:20 мск второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и местных выборах. Явка среди зарегистрированных участников составила 75%, сообщает Минцифры России.

Федеральная платформа ДЭГ доступна жителям 32 регионов, которые заранее подали заявления на участие в электронном голосовании через «Госуслуги».

Наибольшая явка среди участников ДЭГ к 10:20 мск зафиксирована в Смоленской и Новгородской областях – по 83%. В Республике Марий Эл показатель составил 82%, в Магаданской области – 79%, в Костромской – 78%.

Не зарегистрировавшиеся на федеральной платформе ДЭГ избиратели могут сделать свой выбор на участках.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #электронное голосование
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

18 сентября 2026

Жительница Казани попала в РКБ с инсультом после сеанса у остеопата

18 сентября 2026
Новости партнеров