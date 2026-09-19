Более 3 млн человек приняли участие в голосовании на платформе ДЭГ

Более 3 млн человек проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:20 мск второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и местных выборах. Явка среди зарегистрированных участников составила 75%, сообщает Минцифры России.

Федеральная платформа ДЭГ доступна жителям 32 регионов, которые заранее подали заявления на участие в электронном голосовании через «Госуслуги».

Наибольшая явка среди участников ДЭГ к 10:20 мск зафиксирована в Смоленской и Новгородской областях – по 83%. В Республике Марий Эл показатель составил 82%, в Магаданской области – 79%, в Костромской – 78%.

Не зарегистрировавшиеся на федеральной платформе ДЭГ избиратели могут сделать свой выбор на участках.