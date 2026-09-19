Участник СВО Леонид Игнашев женился в день выборов в Дрожжановском районе

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

18 сентября, в первый день выборов депутатов Государственной Думы IX созыва, в отделе ЗАГС Дрожжановского района состоялась церемония бракосочетания участника специальной военной операции Леонида Игнашева и Елены Ахмуковой.

Леонид Игнашев – уроженец села Чувашская Бездна Дрожжановского района. В 2009 году он окончил Большеаксинскую среднюю школу, затем прошел срочную службу в Вооруженных силах России и работал вахтовым методом. 26 сентября 2022 года был призван по частичной мобилизации. За время службы был награжден и получил поощрения.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Елена Ахмукова родилась в селе Новый Убей. Она окончила Тетюшский педагогический колледж, КНИТУ (КХТИ) и юридический факультет КФУ. С 2020 года работает в Исполнительном комитете Дрожжановского муниципального района. Елена воспитывает сына Максима.

Брат Елены Михаил Ахмуков также был призван по частичной мобилизации в 2022 году и выполняет боевые задачи на территории Луганской области.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Молодоженов поздравили глава Дрожжановского района Марат Гафаров и начальник отдела ЗАГС Альбина Шарафутдинова. Они пожелали супругам семейного благополучия и счастливой совместной жизни, а Леониду – скорейшего возвращения домой.

В ответ жених пообещал достойно выполнять воинский долг и защищать Родину.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой