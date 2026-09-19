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Общество 19 сентября 2026 10:59

Чебурашка с авоськой апельсинов появился на избирательном участке в Казани

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Человек в костюме Чебурашки пришел на один из избирательных участков Казани с сеткой апельсинов. Видео с необычным посетителем появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как Чебурашка общается с пришедшими на участок и обнимает желающих.

В Татарстане 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. Избирательные участки работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00.

Видео: соцсети

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #чебурашка
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