Чебурашка с авоськой апельсинов появился на избирательном участке в Казани

Человек в костюме Чебурашки пришел на один из избирательных участков Казани с сеткой апельсинов. Видео с необычным посетителем появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как Чебурашка общается с пришедшими на участок и обнимает желающих.

В Татарстане 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. Избирательные участки работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00.

Видео: соцсети