Фирма из РТ выплатила долг по налогам в 19 млн после возбуждения дела

После возбуждения уголовного дела фирма в Татарстане выплатила долг по налогам в 19 млн рублей.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, с 2021-го по 2023 год организация, занимающаяся вывозом отходов, вносила в декларации заведомо ложную информацию и тем самым уклонилась от уплаты 19 млн рублей по налогам. Нарушения были обнаружены во время межведомственной проверки, проведенной СК, МВД и налоговой службой.

После того, как были собраны доказательства вины руководителя фирмы, долг по налогам был выплачен. Уголовное дело было прекращено.