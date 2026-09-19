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Происшествия 19 сентября 2026 12:34

Фирма из РТ выплатила долг по налогам в 19 млн после возбуждения дела

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После возбуждения уголовного дела фирма в Татарстане выплатила долг по налогам в 19 млн рублей.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, с 2021-го по 2023 год организация, занимающаяся вывозом отходов, вносила в декларации заведомо ложную информацию и тем самым уклонилась от уплаты 19 млн рублей по налогам. Нарушения были обнаружены во время межведомственной проверки, проведенной СК, МВД и налоговой службой.

После того, как были собраны доказательства вины руководителя фирмы, долг по налогам был выплачен. Уголовное дело было прекращено.

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